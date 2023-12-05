Samanyolu Haber /Gündem / 7 Ekim'de askıya alınan Netanyahu'nun 'yolsuzluk davası' tekrar başladı /05 Aralık 2023 11:47

7 Ekim'de askıya alınan Netanyahu'nun 'yolsuzluk davası' tekrar başladı

Filistin politikası nedeniyle iktidarı boyunca çok sert eleştirilere hedef olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hakkında pek çok yolsuzluk ve rüşvet suçlaması da var. Hakkındaki yolsuzluk davaları 7 Ekim'de başlayan olaylar sırasında askıya alınmıştı. Ancak İsrail mahkemeleri 'insani ara' sonrası Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarını tekrar raftan indirdi. Uzmanlar ise İsrail kamuoyunda hakkındaki iddiaları unutturmak için Gazze'de başlattığı katliamın da onu kurtaramayacağını söylüyor.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası, Gazze'de sürdürdüğü katliamlara rağmen yeniden görülmeye başladı. Dava, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'in güneyine düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırının ardından askıya alınmıştı.

İsrail'in sağcı partisi Likud'un lideri Netanyahu 'görevini kişisel çıkarları için kullanarak, yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla' suçlanıyor ve bu iddiaları reddediyor. Netanyahu ve müttefikleri kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunmuş ve mahkemelerin sahip olduğu bazı yetkileri kısıtlayacak bir yargı reformu önermişti. Fakat reform binlerce kişinin katıldığı halk protestoları nedeniyle askıya alınmıştı.



USULSUZ BİR KELİLDE 195 BİN DOLAR DEĞERİNDE HEDİYE ALDI
Temyiz süreci ile birlikte yıllarca sürmesi söz konusu olan toplam üç davanın en kritiği olarak görülen 'Bezeq Dosyaları'nda Başbakan, Bezeq medya grubunun patronuyla lehine yayın karşılığında, şirkete milyonlarca İsrail şekeline varan idari avantaj sağlamak için anlaşmakla suçlanıyor. Üçüncü dava ise Netanyahu'nun Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve diğer zengin şahsiyetlerle olan ilişkisiyle ilgili.

Savcılara göre Netanyahu'nun 2007-2016 yılları arasında mali ya da kişisel iyilikler karşılığında aralarında puro kutuları, şampanya şişeleri ve mücevherlerin de bulunduğu 700 bin şekel (195.000 dolar) değerinde hediye aldığı iddia ediliyor.


ÜLKENİN YARGILANAN İLK BAŞBAKANI
İsrail'in yargılanan ilk başbakanı olan Netanyahu, hediyelerin sadece arkadaşlarından ve kendisi istemeden kabul edildiğini söyleyerek suçlamaları reddediyor. Hollywood'un milyarder yapımcısı Milchan, geçen haziranda Netanyahu'ya sistematik olarak şampanya, puro, mücevher gibi hediyeler verdiğini ve bu listenin 'aşırı' olduğunu kabul etmişti. Netanyahu'nun, bu hediyelerin karşılığında Milchan'a milyonlarca dolar kazandıracak bir vergi projesini desteklediğinden şüpheleniliyor.

Davaların tekrar işlemeye başlaması sonrası dünya kamuoyundan Gazze'ye başlattığı katliamlar da Netanyahu'yu kurtaramayacak” yorunları yapıldı. Bazı uluslararası uzmanlar ise davaların Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonunu getireceği görüşünde.
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