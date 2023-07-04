Evliliğin maliyeti bir yılda 90 bin liradan 400 bin liraya çıktı





Mobilya, gelinlik, kuyumcu, beyaz eşya, züccaciye, tekstil harcamalarını kapsayan düğün masraflarında bir yılda büyük bir artış yaşandı.





Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı'nın haberine göre, evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyaları için çiftler minimum 400 bin TL’lik bir harcama yapıyor. Avantajix.com, önceki yıl başlattığı ‘Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırmasını’ bu yıl da tekrarladı.





Araştırmadan çıkan sonuçlar ise ev kuracak insanların bütçesini zorluyor. Buna göre, önceki yıl 90 bin TL olan evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 400 bin TL’ye yaklaştı.





Evlenecek çiftleri en çok zorlayan masrafların başında salon kiraları geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 50 bin TL’den başlıyor. Geçen yıl 574 bin 358 çiftin evlendiğini hatırlatan Avantajix.com dijital pazarlama direktörü Sevda Köseibiş, bu yıl da yaklaşık 600 bin çiftin evlenmesinin beklendiğini söyledi.





Mobi·lya ve elektroni·k tutarı

Çiftlerin bütçesini alt üst eden bir başka kalem ise mobilya. Sektörde ortalama kalitedeki salon, oturma, yatak odası takımları ve aksesuarlarının toplam fiyatı 120 bin TL’den başlıyor. Televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan beyaz eşyaların ortalama fiyatı da en düşük etiketli ürünler tercih edilse bile 60 bin TL’yi buluyor.





4 bi·lezi·k 60 bi·n TL

Perdeler, halılar, yemek takımları, küçük ev aletleri gibi küçük kalemler isimlerinin aksine maliyette 50-55 bin TL’yi bulan toplam fiyatları ile bütçeyi sarsıyor. Gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri, gelin arabası süslemesi, depozito dahil ilk ev kirası da 50 bin liralık maliyetiyle çiftlerin ve ailelerin bütçesini aşıyor. İnce bileziklerin fiyatları 15 bin lira.





Beyaz eşya, gi·yi·mi· geri·de bıraktı

Özellikle aile bütçelerinin en fazla etkilendiği mobilya ve elektrik-elektronik eşya kategorilerinde online satışlarda ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Sevda Köseibiş, “Geçen yıl beyaz eşya ve küçük ev aletleri 96.7 milyar TL’lik işlem hacmi ile giyim sektörünü bile geride bırakarak e-ticarette en yüksek pazar payına sahip sektör konumuna yükseldi" dedi.