Eyalet Başbakanları anlaştı: Sığınmacıların aylık ödeneği 50 euro ile sınırlandırılıyor

Almanya'da eyalet başbakanları sığınmacılara, adlarına düzenlenecek ödeme kartları aracılığıyla ayda en fazla 50 euro nakit ödeme yapılması konusunda anlaştı. Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, Berlin'de düzenlenen Eyalet Başbakanları Konferansı'nın ardından yaptığı açıklamada, 16 eyalet başbakanının söz konusu nakit ödeme sınırı üzerinde mutabakata vardığını aktardı. Rhein, eyaletlerin bu konuda hemfikir olmasının "çok önemli bir işaret" olduğunu sözlerine ekledi.







DW Türkçe'nin Alman haber ajansı dpa'dan aktardığı habere göre eyalet başbakanları, federal hükümetten "iltica prosedürlerinin transit ve üçüncü ülkelere kaydırılmasına yönelik somut modeller geliştirmesini ve özellikle de AB mevzuatı ve ulusal iltica hukukunda gerekli değişiklikleri ele almasını" talep eden göç konulu bir belge üzerinde de anlaştı.





Hessen Başbakanı Boris Rhein ve Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil istişarelerin ardından düzenlenen basın toplantısında anlaşmayı doğruladı. Özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkeleri, İtalya'nın Arnavutluk ile imzaladığına benzer, iltica sürecinin yurt dışında tamamlanmasını öngören üçüncü ülke düzenlemesinde ısrar ediyor.





Ancak İçişleri Bakanı Nancy Faeser söz konusu uygulamaya temkinli yaklaşıyor. Perşembe günü Potsdam'da düzenlenen Federal ve Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı çerçevesinde yaptığı açıklamada Faeser, söz konusu uygulamanın "bir yapı taşı" olabileceğini ancak Almanya'daki göç durumunu temelden değiştirmeyeceğini söyledi.





Faeser daha sonra eyalet liderleri ve Başbakan Scholz arasındaki istişarelere katılarak burada üçüncü ülke düzenlemelerine ilişkin aylar süren bir uzman incelemesinin sonuçlarını da sunacak.





Başbakanlar bugünkü istişarelerin ardından Başbakan Olaf Scholz ile görüşerek, taleplerini aktaracaklar.