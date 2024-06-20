Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar'dan vergi düzenlemesine tepki: 'Kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor' /20 Haziran 2024 20:50

Tayyar'dan vergi düzenlemesine tepki: 'Kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor'

AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi politikalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Vergi adaleti olarak sunulan düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı, bayram tatili sonrasında TBMM’de gündeme alınması beklenen son 20 yılın en geniş vergi paketiyle, gayrimenkulden kripto para ticaretine kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harcına kadar çok sayıda alanda vergi alınacak.

"NEREDEYSE NEFESİ BİLE VERGİYE TABİ TUTUYOR"

Çalışmaya muhalefetin ardından AKP içinden de eleştiri geldi.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni vergi paketini "Kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğerinin de sökülmesine" benzetti.

"Yeni vergi sistemi hayli can sıkıcı düzenlemeler içeriyor" diyen Şamil Tayyar şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetiminin ‘vergi adaleti’ olarak sunduğu bu düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor.

Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor.

Ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketi, mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk nedeniyle artan toplumsal huzursuzluk, zirve yapar.

Elbette bunun siyasi komplikasyonları olur. Belli ki ekonomi bürokrasisi, masa başında oturmuş, kesip biçiyor, alıyor satıyor, t cetvelini eğip büküyor, rakamları toplayıp çıkarıyor. Kararların odağı ‘insani’ değil ‘istatistiki’ veriler.

Eğer bu hoyratlık, seçime hayli vakit olduğu düşüncesinden kaynaklanıyorsa, uyarayım, bu gidişata 10 yıl da yetmez.

Rakamları denkleştirseniz bile ameliyat masasında bıraktığınız hastayı nasıl hayata döndüreceksiniz? Tatil sonrası meclis gündemine getirilecek bu bürokratik vergi taslağına, siyasi elin mutlaka değmesi lazım."

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