EYT vaadi de gerçekleşen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı sıkıştırıyor: Gündemim otomobilde ÖTV

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin açıklanmasının ardından, EYT problemini gündeme getirerek Erdoğan'ı sıkıştıran CHP lideri için 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılmıştı.







CHP lideri Kılıçdaroğlu da Temmuz ayında paylaştığı 'EYT loading' tweetini alıntılayarak ''Hayırlı uğurlu olsun'' demişti.





Kılıçdaroğlu, sıradaki gündeminin otomobilde ÖTV olduğunu açıkladı. CHP lideri, “Sonucu biliyoruz, beni yorma” diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabını etiketledi.











