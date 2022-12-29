Samanyolu Haber /Gündem / EYT vaadi de gerçekleşen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı sıkıştırıyor: Gündemim otomobilde ÖTV /29 Aralık 2022 01:05

EYT vaadi de gerçekleşen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı sıkıştırıyor: Gündemim otomobilde ÖTV

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Erdoğan” ifadelerini kullandı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin açıklanmasının ardından, EYT problemini gündeme getirerek Erdoğan'ı sıkıştıran CHP lideri için  'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Temmuz ayında paylaştığı 'EYT loading' tweetini alıntılayarak ''Hayırlı uğurlu olsun'' demişti. 

Kılıçdaroğlu, sıradaki gündeminin otomobilde ÖTV olduğunu açıkladı. CHP lideri, “Sonucu biliyoruz, beni yorma” diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabını etiketledi.



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