Samanyolu Haber /Gündem / EYT'lilerin derdi bitmiyor; Şimdi de birikmiş maaş kaosu /31 Ağustos 2023 16:55

EYT'lilerin derdi bitmiyor; Şimdi de birikmiş maaş kaosu

Başvurusu onaylanmayan EYT'li yurttaşlar birçok kez sosyal güvenlik kurumlarına başvurdu. SGK memurlarını ise başvurulara ilişkin sorun yaşamayacaklarını söyledi. Ancak SGK'ye yeniden giden EYT'liler şok yaşadı. Önceden belirtilmeyen birtakım sorunlar sebebiyle birikmiş emekli maaşlarını alamayacaklar.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) uzun yıllar süren mücadelenin sonunda haklarını kazanmış, EYT Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu.

EYT düzenlemesi, 1 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT kapsamında ilk maaşların nisan ayında verileceğini açıkladı. Mart ayı boyunca EYT şartlarını karşılayan yurttaşlar SGK'ye başvuruda bulundu. 

Başvurusunun onaylanmasının ardından maaşlarını alan EYT'liler olsa da EYT Yasası kapsamında emeklilik bekleyenlerin büyük bir kısmı hala başvurusunun onaylanmasını bekliyor. 

6 AYDIR MAAŞ BEKLİYORLAR!
Cumhuriyet'in haberine göre EYT Teklifi'nin yasalaşmasının ardından 6 ay geçmiş olmasına rağmen, hala başvurusu onaylanmayan EYT'liler soluğu sosyal güvenlik kurumlarında aldı. SGK'ye defalarca başvuran EYT'lilere beklemeleri telkin edildi. 

Ancak bazı emekli adayları SGK'ye başvurduklarında şok yaşadı. Birçok kez sosyal güvenlik kurumlarında başvurusunu teyit ettiren ve bir sorun olmadığı şeklinde yanıt alan EYT'liler, sonradan ortaya çıkan birtakım pürüzler nedeniyle başvurularının reddedildiğini ve başvuru yapılan süreden bugüne kadar birikmiş olan emekli maaşlarını alamayacaklarını öğrendi. 

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar mağduriyetlerine bir çözüm bulunmasını istedi. 

"MEMUR ADIMI YANLIŞ YAZDI DİYE..."
Defalarca SGK'ye başvuran bir yurttaş yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Televizyonlara çıkıp konuşmasınlar burada herkes mağdur. Benim 1997'de bir SSK memuru soyadımı yanlış yazmış diye başvurum iptal oldu. Martta başvurmuştum, şimdi yeniden başvurdum. 5-6 aylık birikmiş maaşımı alamayacağım."

"İKTİDAR TOPLU MAAŞLARI ÖDEMEMEK İÇİN..."
Sosyal güvenlik kurumuna dört kez başvurduğunu ifade eden bir başka mağdur EYT'li ise, "SGK'ye geldiğimde öğrendim ki başvurum reddedilmiş. Herhangi bir sorun olduğunda kısa mesaj atacaklarını söylemişlerdi ama ben buraya gelmesem haberim yok. Sebep ise 4 prim günümün eksik olmasıymış. Benim 5 bin 319 günüm var. Askerlik borçlanması yatırırken de fazla fazla yatırdım. İktidar toplu para ödememek istediği için sorun çıktığını düşünüyorum" dedi. 

"Beş aylık maaşım heba oldu gitti" diyen EYT'li yurttaş ise şöyle devam etti:

"Geliyoruz, soruyoruz 'Bir sıkıntı yok' diyorlar. Şimdi müdür yardımcısının yanına çıktım. Askerlik çakışmam olduğunu söylediler. Zamanında söyleseler, yeniden başvuru yapardık."
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