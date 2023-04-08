EYT'lilerin maaşları yanlış hesaplandı!

Sosyal güvenlik uzmanı avukat Ozan Bardakçı, 1.5 milyonun üzerinde emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yanlış hesaplama sonucu eksik ödeme yapıldığını iddia etti. Bardakçı bu nedenle de EYT’lilerin 1066 lira ile 1800 lira arasında kaybı olduğunu iddia etti.



Ozan Bardakçı, EYT kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve 2008 sonrası memurların aylıklarının 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’na göre bağlandığına dikkat çekti. Aylıkların yazılı istek tarihinden sonraki ay başından itibaren bağlandığına işaret eden Bardakçı, durumu şöyle açıkladı:



Mart ayının herhangi bir gününde başvuran herkesin aylığı 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren bağlanıyor. Sağlık yardımı ve diğer emeklilik hakları için de 1 Nisan tarihi esas alınıyor.



SGK, 2002’den bu yana bankalarda kuyruk olmaması için emekliye tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeme yapıyor. Martta EYT kapsamında başvuran 1.5 milyonu aşkın emekli için de tahsis numaraları belirlendi.



Tahsis numarası 9 olanlar için ödeme günü her ayın 17’si olarak belirlendi. Emekli 17 Nisan-16 Mayıs maaşını peşin aldı.



1 Nisan-16 Nisan arasındaki süre için de SGK’liye 16 günlük tahsis numarası 0 ile biten Bağ-Kur’lu için de 1 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasındaki süre için 27 günlük “kıst ödeme” yapıldı.



En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkaran düzenleme ise “nisan ayı ödeme döneminde” uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Böylece 1 Nisan’da bağlanan maaşla birlikte “ödeme dönemi” de başladı.



İTİRAZ OLANAĞI VAR



Uygulamada ise “ödeme günü” esas alındığı için ay başı ile ödemenin yapıldığı tarih arasındaki süreyi kapsayan hesap 7 bin 500 liraya göre değil 5 bin 500 liraya göre yapıldı..



En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseldi ama kök aylıkların yarısından fazlası 7 bin 500 TL’nin altında kaldı.



SGK’nin 16 Ocak 2023 tarihinde yayımladığı genel yazıya göre sadece 2000 yılı sonrası hizmeti bulunan bir sigortalıya bağlanan en düşük kök aylığı 3 bin 612 TL oluyor.



Uygulama nedeniyle kök aylıkları 5 bin 500 TL’nin altında kalan 1 milyonun üzerinde EYT’liye 1066 TL ile 1800 TL arasında eksik ödeme yapıldı.



EYT kapsamında nisan ayından itibaren aylık bağlanan kişilerden 7 bin 500 TL alt sınırın altında kalan kişiler eksik hesaplanan farkı SGK’ye başvurarak talep etmeli.



Başvuruya ret cevabı verilmesi halinde ücret ödemeden Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapabilirler.