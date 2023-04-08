Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Rana Cabbar'dan kötü haber! /08 Nisan 2023 09:51

Ünlü oyuncu Rana Cabbar'dan kötü haber!

Dizilerdeki rolleriyle büyük kitlelere ulaşan Rana Cabbar'ın sağlık sorunu yaşadığı anlaşıldı. Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Rana Cabbar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Rana Cabbar, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız, Cabbar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kurulus¸ çalıs¸malarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettigˆi “Ayak Bacak Fabrikası” adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına bas¸ladı. Ugˆur Mumcu’nun yazdıgˆı “Sakıncalı Piyade” oyunundaki, “sakıncalı” rolünü ilk oynayan aktördür. Cabbar bir dönem, meslektaşı Şevket Çapkınoğlu ile sohbet ederken objektiflere yansımış ve Rana Cabbar'ın mekanın antika saat dekorasyonunu yaptığı öğrenilmişti. Ayrıca ünlü oyuncunun Beyoğlu'nda bir otelde yaşadığı da ortaya çıkmıştı
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