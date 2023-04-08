Samanyolu Haber /Politika / AKP'de çarşı karıştı /08 Nisan 2023 09:54

AKP'de çarşı karıştı

AKP Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım arasında üç dönem kuralı nedeniyle tartışma yaşandığı iddia edildi. İddialara göre Kurtulmuş üç dönem kuralında "istisna olmasın" derken, Yıldırım buna karşı çıktı.

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AKP’de, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimde “katı şekilde uygulayacağı” belirtilen “3 dönem kuralı” ile ilgili AKP genel başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım “tartışma yaşandığı” belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Yıldırım’ın, “kuralın kesin olarak uygulanması halinde TBMM’deki pek çok deneyimli ismin kadro dışı kalacağı ve AKP’nin deneyimli isimlere bu süreçte daha fazla ihtiyacının olduğu” itirazını yaptığı ileri sürülüyor. Kurtulmuş’un ise “3 dönem kuralının kesin bir şekilde uygulanmasından yana olduğu” ifade ediliyor.

TBMM’de AKP’li vekillerden 73’ünün bu kurala takıldığı da belirtilmişti. Genel merkezde ise genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Özhaseki gibi isimlerin de “üç dönem kuralına takılanlar olduğu” ifade edilmişti.
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