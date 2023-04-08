Samanyolu Haber /Politika / AKP'li başkan 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu /08 Nisan 2023 09:58

AKP'li başkan 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren bir kişiden şikayetçi oldu. Şikayetçi olduğu kişinin 15 yaşında çocuk olduğunu öğrenen Demir, şikayetini geri çekmedi. H.S. okuldan izin alıp ifade vermeye gitti.

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Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yaşayan Necati Akçalılar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi H.S., dedesinden miras kalan evin ve işyerlerinin, bedelinin çok altında kamulaştırılması nedeniyle AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre Demir, şubatta yaşanan bu olay nedeniyle 15 yaşındaki H.S.’den şikâyetçi oldu. H.S’nin babasına ulaşan polis, çocuğun ifade için adliye gelmesini istedi. H.S. okuldan izin alarak ifade vermeye gitti.

İfade sonrası serbest bırakılan H.S, “Ailem evimiz yıkılacak diye perişan. Büyükşehirin verdiği para ile bizlerin geleceği kararacak. O nedenle bir gün ailem çok üzüntülüydü bir paylaşım yaptım. Sonra da sildim paylaşımlarımı. Okulumdan izin alıp ifade vermeye gittim” dedi.

DAİRE BAŞI 130 BİN TL

24 Şubat’ta protesto eylemi yapan kamulaştırma mağduru aileler “Başkan Demir, atamızdan kalan mirasımızı daire başı 130 bin TL’ye elimizden almak istiyor” diyerek tepki göstermişti.
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