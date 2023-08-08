Facia böyle geldi, toz bulutu göğe yükseldi

Sözcü'de yer alan habere göre Gemlik’ten İznik yönüne giden Turgut Akpınar yönetimindeki 16 KJ 022 plakalı döküm kumu yüklü kamyon, karşı yönden gelen Hakan Özcan’ın kullandığı 11 AJ 420 plakalı, üzerinde 22 ton ağırlığında 2 mermer bloğun bulunduğu TIR ile kafa kafaya çarpıştı.



Her iki şoför de araçlarında sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İKİ ŞOFÖRÜN DE DURUMU KRİTİK



İtfaiyecilerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan iki şoförü, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Akpınar ve Özcan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle Gemlik-İznik kara yolu Akharem Kavşağı trafiğe kapandı.



DEHŞET KAMERADA



Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kum yüklü kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştirdiği ve karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştığı görüldü.



Çarpışmanın şiddetiyle havaya toz bulutu yükselirken, TIR’ın dorsesinde bulunan mermer bloklar ise yola düştü.



Kazayı gören diğer sürücülerin, araçlarını durdurarak, yaralılara yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.