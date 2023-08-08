Güney Kore'de muhalefet liderine saldırı tehdidi: Mecliste bomba araması yapıldı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Güney Kore'de Seul Belediye yönetiminden yetkililere, muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung'a yönelik tehdit ifadeleri içeren e-posta gönderildi.



Yonhap haber ajansından aktarılan habere göre, yetkililerden Lee'yi hedef alan "terör tehdidi" içerikli e-posta akabinde Ulusal Meclis'te arama yapıldığı açıklandı.



Açıklamada, Seul'deki yetkililer de dahil birçok kişiye gönderilen e-postada, Lee'nin yarın yerel saatle 15.34'e kadar öldürülmemesi durumunda başkentteki bir kütüphanenin bombalanacağı mesajının yer aldığı aktarıldı.



Tehdit içerikli e-posta ihbarının saat 16.46'da alındığı ifade edilirken, ihbarın ardından, Ulusal Meclis'te bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.