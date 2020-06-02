Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca son rakamları açıkladı /02 Haziran 2020 20:32

Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son corona virüsü tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 22 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu vefat edenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi. Vaka sayısı da 786 artarak 165 bin 555 oldu. Dün ise 23 kişi hayatını kaybetmiş, 827 vaka tespit edilmişti.

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Bakan Koca’nın açıkladığı güncel corona tablosuna göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı.Son 24 saatte 786 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 165 bin 555’e yükseldi.

Corona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 585’e yükseldi.Güncel verilere göre, bugün 974 hasta, toplamda da 129 bin 921 kişi iyileşti.

Öte yandan Türkiye’de şimdiye kadar 2 milyon 103 bin 44 test yapıldı.Toplam yoğun bakım hasta sayısı 633, toplam entübe hasta sayısı da 271 oldu.

DÜN 827 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Dün 23 kişi hayatını kaybetmiş, 827 vaka tespit edilmişti.

“DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR”

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, “Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.



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