HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin İzmir İl Binası’na yapılan ve Deniz Poyraz’ın ölümüne neden olan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş paylaşımları öncesi Twitter’dan profil fotoğrafını da kararttı.







“Alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailemize ve halkımıza baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük” diyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu, demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir. Tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”









