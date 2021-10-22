Samanyolu Haber /Gündem / Faiz kararını TOBB bile eleştirdi: Tedirginiz /22 Ekim 2021 14:56

Faiz kararını TOBB bile eleştirdi: Tedirginiz

AKP'nin ekonomik politikalarının önemli destekçilerinden biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nin faiz indirimi kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle reel sektörün 'tedirgin' olduğunu açıkladı.

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Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesi sonrası Türkiye'nin en büyük patron örgütlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden de (TOBB) kısa bir açıklama geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "tedirginiz" açıklaması yaptı. Hisarcıklıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir.  Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır."


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