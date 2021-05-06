"Faiz sonuç, Erdoğan sebep"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası tarafından politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasını sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Babacan, “Yüksek faiz sonuç, Yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep” dedi.







Babacan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasını değerlendirdi. Babacan, “Merkez Bankası bugün yine politika faizini yüzde 19’da sabit tutma kararı aldı. Tekrar ediyorum: Yüksek faiz sonuç, Yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep. Sayın Erdoğan’ın kendi sebep-sonuç teorisi doğruysa talimatı versin ve faizi indirsin.” dedi.





Babacan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında da Merkez Bankası ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Sayın Erdoğan demiyor muydu, faiz sebep enflasyon sonuçtur diye? Enflasyon açıklandı işte. TÜFE’de artış yüzde 17, ÜFE’de yüzde 35. TÜİK’in makyajlanmış rakamları dahi rekor seviyesini gösteriyor. Madem faiz sebep, Merkez Bankası’nın derhal faizi düşürmesi lazım. Zaten Merkez Bankası Başkanı mevsimlik işçi gibi oldu. Mevsimlik çalışan gibi biri gidiyor, biri geliyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı faizi düşürmüyor? Faizin yüzde 19’da durması doğruysa yıllarca niye yanlış bir tezi dayattınız da milyarlarca dolar zarar ettirdiniz? Yüksek enflasyon, sonuç. Yüksek faiz, sonuç. Sayın Erdoğan da sebep.”