Erdoğan köydeki iftara iki helikopter ve onlarca zırhlı araçla gitti

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Ilıca Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesinin evine iftara gitti. Erdoğan'ın köy evindeki iftara iki helikopter ve onlarca zırhlı araçla gittiği ortaya çıktı. Ayrıca evdeki sandalyeler ile Saray'daki sandalyelerin benzerliği dikkat çekti.







AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Ayaş ilçesindeki Ilıca Köyü’nde hayvancılıkla uğraşa Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etmiş, iftar sofrasına konuk olmuştu. İftar ziyaretine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.







HELİKOPTERLER, ZIRHLI ARAÇLAR





Aykırı’nın haberine göre, ortaya çıkan görüntülerde Erdoğan’ın köye 2 helikopter ve onlarca zırhlı araçla gittiği görüldü. Ayaş Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın helikopterle geldiğini doğruladı.





Ayaş Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayaş Ilıca Mahallesine helikopterle gelen sayın Cumhurbaşkanımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi muhtarlarımız ve vatandaşlarımız karşıladı” denildi.





SANDALYELER SARAY’DAN MI GETİRİLDİ?





Erdoğan’ın iftar sofrasından basına servis edilen görüntülerde de bir detay dikkat çekti. Sofradaki sandalyelerin Erdoğan’ın sarayındakilerle aynı olduğu görüldü.