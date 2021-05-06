Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 bilançosunda son durum /06 Mayıs 2021 20:00

Covid-19 bilançosunda son durum

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti. 

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Türkiye'nin 6 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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