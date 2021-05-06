Samanyolu Haber /Gündem / İşte Bugünün önemli gelişmeleri /06 Mayıs 2021 20:53

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

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İşte Bugünün önemli gelişmeleri



BAKAN KOCA, 'AŞI' SIKINTISINI MUHALEFETE BAĞLADI, CEVAP GECİKMEDİ
Muhalefeti Çin ile ilişkilere zarar vermekle suçlayan Koca'ya Akşener'den sert cevap geldi

SEDAT PEKER'DEN YENİ AÇIKLAMALAR
Halen yurt dışında bulunan Sedat Peker’in adamlarına geçen ay operasyon düzenlenmişti. Evi de aranan Peker, 2 Mayıs’ta yayınladığı ilk videoda operasyonu Ağar ve ‘Pelikancılar’ın düzenlediğini öne sürmüştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Merkez Bankası , Para Politikası Kurulu toplantısında beklentileri boşa çıkartmadı.

EKONOMİK KRİZ İNTİHAR VAKALARINI ARTIRDI
Ekonomik kriz nedeniyle son günlerde intihar vakaları arttı. 

ALMANYA'DA 'SALGIN İSTİHBARAT' MERKEZİ KURULUYOR
Dünya Sağlık Örgütü ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın istihbaratı , gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez oluşturulacağını duyurdu.
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