Samanyolu Haber /Gündem / Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale /06 Mayıs 2021 21:21

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisin Furkan Vakfı gönüllülerine biber gazı ve joplarla yaptığı sert müdahalede kan aktı. Sert müdahalede baygınlık geçirenler oldu.

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı üyelerinin Adana Emniyet Müdürlüğü önündeki bekleyişine polis sert cevap verdi. Alpaslan Kuytul’un serbest bırakılmasını isteyen ve itikafa girenlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren gruba biber gazı ve joplarla müdahale edildi. ‘Emniyet ses ver, hocamız nerede’ sloganları atılması üzerine vatandaşlara saldıran polis, yüzlerce insanı biber gazına boğdu. Biber gazından etkilenip baygınlık geçirenler oldu.

Diğer yandan Adana Emniyeti’nde yaklaşık 50 saat bekletildikten sonra ifadesi alınan Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Gönüllüsü 3 kişi için ek gözaltı süresi verildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale Sonraki Haber >>

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:09:10