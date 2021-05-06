Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı üyelerinin Adana Emniyet Müdürlüğü önündeki bekleyişine polis sert cevap verdi. Alpaslan Kuytul’un serbest bırakılmasını isteyen ve itikafa girenlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren gruba biber gazı ve joplarla müdahale edildi. ‘Emniyet ses ver, hocamız nerede’ sloganları atılması üzerine vatandaşlara saldıran polis, yüzlerce insanı biber gazına boğdu. Biber gazından etkilenip baygınlık geçirenler oldu.







Diğer yandan Adana Emniyeti’nde yaklaşık 50 saat bekletildikten sonra ifadesi alınan Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Gönüllüsü 3 kişi için ek gözaltı süresi verildi.

