Avrupa Birliği'nden Korona tedavisinde üç yeni ilaç

AB Sağlık Komisyonu Üyesi Stella Kyriakides, ‘‘Hastaneye yatma oranını ve ölümleri azaltmak, iyileşme süresini kısaltmak için yeni tedaviler bulma konusunda ısrarcı olmalıyız’’ dedi. Kyriakides, yeni ilaçların Corona virüsü semptomlarını enfeksiyon sona erdikten sonra aylarca yaşayanları da tedavi edebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu ilaçların onaylanmasını hızlandırmak için klinik deneylere ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmayı umuyor. İlaçların onaylanması Avrupa İlaç Dairesi’nin (EMA) yetki alanına giriyor.

EMA şu ana kadar geliştirilme aşamasındaki 57 Corona virüsü tedavisi için bilimsel tavsiyede bulundu. Bunlar arasında küçük molekül, monoklonal antikor, antiviral ilaçlar ve bağışıklık düzenleyiciler de var. Şu ana kadar üç tedavi hakkında erişilebilir bilgiler dahilinde değerlendirme yapıldı. Bunlardan biri Eli Lilly firmasının antikor tedavisi.





İlaçlara erişimin arttırılması için AB üretimi kapasitesini yükseltmek amacıyla yatırım yapmayı planlıyor. Tedarik zincirindeki olası aksaklıkları aşmak için ilaç firmaları arasında ortaklıkları kolaylaştırmak da hedeflerden biri.