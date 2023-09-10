Samanyolu Haber /Dünya / Fas'taki deprem münasebetiyle Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin mesajı /10 Eylül 2023 00:45

Fas'taki deprem münasebetiyle Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin mesajı

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sonra Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bir mesaj yayımladı.

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Hocaefendi'nin mesajı şu şekilde: 'Geçmişten bugüne hep dostluğunu ve kardeşliğini gördüğümüz Fas’ta meydana gelen ve şu ana kadar binden fazla insanın vefat ettiği, bir o kadarının da yaralandığı şiddetli depremi derin bir teessürle öğrendim.

Kuzey Afrika bölgesindeki son 120 yılın en şiddetli depreminde hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Erhamü’r- Râhimîn’den rahmet ve mağfiret, yakınlarını kaybetmiş olanlara sabır ve metanet diliyor, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Herkesi bu zor günlerinde mağdur Fas halkının yardımına koşmaya davet ediyorum.'
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