Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı, DHA'yı yalanladı: 'Çağrılmadım ama ...' /03 Ocak 2024 11:08

Fatih Altaylı, DHA'yı yalanladı: 'Çağrılmadım ama ...'

Gazeteci Fatih Altaylı, DHA'nın "Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı" haberini yalanladı. Altaylı ifadeye çağrılmadığını ancak çağrılsa da buna şaşırmayacağını söyledi.

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DHA, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığını öne sürdü. T24'ten Celal Bala Teke'ye konuşan Altaylı ise ifadeye çağrılmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci Fatih Altaylı hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu. DHA, Altaylı'nın soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığını öne sürdü.

ALTAYLI: İFADEYE ÇAĞRILMADIM

İddialara ilişkin konuşan gazeteci Altaylı, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam da şaşırmam. İlk kez çağrılmış olmam" dedi.

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NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattığı duyuruldu.

AA, ayrıca Altaylı'nın 24 Aralık 2023'te YouTube'da yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma başlatıldığını yazdı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise bu soruşturmalarla gündeme gelen Altaylı hakkında bazı iddialarda bulundu. Kütahyalı, Altaylı hakkında "devlet içi hazırlıklar sürdüğünü" iddia etti.
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