Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı'dan Ankara için 'Hulusi Akar' iddiası /03 Ağustos 2023 23:09

Fatih Altaylı'dan Ankara için 'Hulusi Akar' iddiası

Yerel seçimlerde kaybettiği büyükşehir belediyelerini geri almak için çalışmalara erken başlayan AKP’de, Ankara için kulislerde birçok kişinin ismi geçiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geri almayı “özellikle” istediği başkent için dün Süleyman Soylu’nun isminin konuşulduğu iddia edilmişti. Bugün de Hulusi Akar’ın Ankara için aday gösterilebileceği öne sürüldü.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre gazeteci Fatih Altaylı, son kabine değişikliği ile Milli Savunma Bakanlığı görevi sona eren ve Kayseri’den milletvekili seçilen Hulusi Akar’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilebileceğini öne sürdü.

Yerel seçimlerde kaybettiği büyükşehirleri geri almak için çalışmalara erken başlayan AKP’de, kulislerde Ankara için ismi geçenlere Hulusi Akar da eklendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geri almayı “özellikle” istediği başkent için dün Süleyman Soylu’nun isminin konuşulduğu iddia edilmişti. AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, katıldığı bir televizyon programında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor. Bence Ankara için çok etkili bir aday olur” açıklaması yapmıştı.

Bugün de Hulusi Akar’ın Ankara için aday gösterilebileceği öne sürüldü. İddiayı gündeme gazeteci Fatih Altaylı getirdi. Altaylı, AKP kanadından sürekli dedikoduların geldiğini belirterek, Akar’ın Mart 2024’te yerel seçimlerde Ankara adayı gösterileceğine dair iddiayı yazdı. Altaylı şunları kaydetti: “AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum.”

Hulusi Akar’ın şu an milletvekilliği dışında başka bir görevi bulunmuyor. Aynı şekilde Süleyman Soylu da İstanbul milletvekili olarak görev yapıyor.
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