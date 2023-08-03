Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD, lideri Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı /03 Ağustos 2023 23:14

IŞİD, lideri Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı

IŞİD, el-Kureyşi'nin İdlib'de Heyet Tahrir el-Şam grubuyla girdiği "doğrudan çatışmalarda" öldürüldüğünü duyurdu

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Euronews'te yer alan habere göre Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD), lideri Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı ve yerine Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi'yi atadığını duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, el-Kureyşi'nin İdlib'de Heyet Tahrir el Şam grubuyla girdiği "doğrudan çatışmalarda" öldürüldüğü söylendi.

Duyuru, bir IŞİD sözcüsü tarafından Telegram kanallarında kayıtlı bir mesajla yapıldı ama ölümün ne zaman olduğuyla ilgili detay verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda el-Kureyşi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MIT) düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü söylemişti.

2014'te Irak ve Suriye'de hızla çok geniş toprakları kontrol altına alarak, kendi kendine "halifelik" ilan eden IŞİD daha sonrasında çok taraflı saldırılar sonrası çökmüş ama parçalı hücreler halinde varlığını sürdürmüştü. Örgüt zaman zaman hem Suriye hem de Irak'ta saldırılar düzenlemeye devam etti.

Ebu Hafs el-Haşimi el-Kureyşi örgütün kuruluşundan bu yana beşinci liderleriydi. Geçen yıl kasım ayında IŞİD, önceki lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Selefi Ebu İbrahim el-Kureyşi, geçen yıl şubat ayında ABD'nin İdlib'de düzenlediği bir baskında öldürülmüştü.

Örgütün ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi de Ekim 2019'da İdlib'de öldürüldü.
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