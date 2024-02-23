Samanyolu Haber /Politika / Fatih Erbakan, AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı /23 Şubat 2024 10:04

Fatih Erbakan, AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini ilk kez açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv100 Özel yayınının konuğu oldu. Fatih Erbakan, Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini de açıkladı.

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik."

Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık." ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAK YAPMAMIZI İSTEMEDİ

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi 5,5 ayda üye sayısını 260 binden 440 bine çıkardı bu yüzde 70 büyüme demektir.

ADNAN OKTAR İLE BAĞI VAR MI?

Özellikle 1994 seçimleri öncesinde Adnan Oktar grubunun içindeki bazı kimseler Refah Partisine katıldılar ondan sonra bunların yazmış oldukları kitaplar getirip Rahmetli Erbakan Hocaya sundular. Erbakan Hoca da ‘Bunlar muazzam bunları eğitimlerde gençlere okutalım’ dedi. Bizi herhalde yaşımız genç olduğu için yakıştırıyorlar herhalde. Bir kere ziyaretine gittik"
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