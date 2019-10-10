Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan Erdoğan'a dikkat çeken soru... /10 Ekim 2019 22:24

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a dikkat çeken soru...

Erdoğan'ın Suriye'ye düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu eleştiren ülkelerle ilgili sert açıklamalarda bulunurken Trump'a bu konuda yüklenmemesi Fatih Portakal tarafından gündeme taşındı.

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Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi tehdidine yanıt vermemesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"#CBErdoğan Avrupa’ya ey diye seslendi. Suudilere, Mısır’a da eleştri vardı. 3 kez ekonomini bitiririm diyen küstah bir lidere, #Trump’a isr hiçbir şey diyemiyor.

Ve bu durum kafamda soru işaretlerine neden oluyor? En ağır tehdide niye hakettiği yanıt verilmiyor, verilemiyor?"

İşte o paylaşım:

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