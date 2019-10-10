Fatih Portakal'dan Erdoğan'a dikkat çeken soru...

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi tehdidine yanıt vermemesiyle ilgili paylaşımda bulundu.







Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:





"#CBErdoğan Avrupa’ya ey diye seslendi. Suudilere, Mısır’a da eleştri vardı. 3 kez ekonomini bitiririm diyen küstah bir lidere, #Trump’a isr hiçbir şey diyemiyor.





Ve bu durum kafamda soru işaretlerine neden oluyor? En ağır tehdide niye hakettiği yanıt verilmiyor, verilemiyor?"





İşte o paylaşım: