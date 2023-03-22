Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan Fahrettin Altun'a: En azından bu seçimde şu diplomayı gösterin /22 Mart 2023 08:54

Fatih Portakal'dan Fahrettin Altun'a: En azından bu seçimde şu diplomayı gösterin

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması konusunda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çağrıda bulundu: "En azından bu seçimde diplomayı gösterin."

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Seçim tarihi 14 Mayıs olarak açıklandı, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başladı. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvurular sırasında ise yaşanan bir durum gündeme bomba gibi düştü. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, altı vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

FATİH PORTAKAL, ALTUN'A ÇAĞRI YAPTI

YSK'nın Erbakan ile ilgili kararının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'üniversite diploması' da tartışma konusu oldu. Daha önce üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Erdoğan'la ilgili Fatih Portakal'dan flaş bir çağrı geldi.

'DİPLOMANIZ OLMASI GEREKİYOR'

Sözcü TV Ana Haber'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Portakal, “Erdoğan’ın diploması da merak ediliyor. Eğer Cumhurbaşkanıysanız üniversite diplomanız da olması gerekiyor. Sayın Fahrettin Bey, en azından bu seçimde şu diplomayı gösterin" dedi.
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