Fatih Portakal'dan Fahrettin Altun'a: En azından bu seçimde şu diplomayı gösterin

FATİH PORTAKAL, ALTUN'A ÇAĞRI YAPTI
YSK'nın Erbakan ile ilgili kararının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'üniversite diploması' da tartışma konusu oldu. Daha önce üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Erdoğan'la ilgili Fatih Portakal'dan flaş bir çağrı geldi.
'DİPLOMANIZ OLMASI GEREKİYOR'
Sözcü TV Ana Haber'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Portakal, “Erdoğan’ın diploması da merak ediliyor. Eğer Cumhurbaşkanıysanız üniversite diplomanız da olması gerekiyor. Sayın Fahrettin Bey, en azından bu seçimde şu diplomayı gösterin" dedi.