Fatih Portakal'dan Feyzioğlu'nun kaybetmesini ile ilgili dikkat çeken paylaşım

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM





baskanlığını kaybetmesi, aslında AKP ve MHP’nin seçim kaybetmesi demek. Ankara ve İstanbul’un kaybedilmesiyle açıldı perde. Şimdi baro seçiminde şok yaşadılar. Adım adım yaklaşılıyor sırada seçimler var! CB kara kara düşünüyordur!" değerlendirmesinde bulundu.









1969'da kurulan ve yarım asrı geride bırakan Türkiye Barolar Birliği (TBB) bugün gerçekleşirilen Genel Kurul ile 9'uncu başkanını seçti.Erinç Sağkan'ın ve Metin Feyzioğlu'nun aday olduğu seçimde TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu.TBB'dekş yaklaşık 8 yıllık Metin Feyzioğlu döneminin sona ermesi günün ana gündemi oldu.Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden Metin Feyzioğlu'nun kaybetmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirdi.Fatih Portakal, "Metin Feyzioğlu dönemi bitti.Önemli olan yaptığınla geride bıraktığı isim. Ne olduysa artık son zamanlarda iktidar adamı olarak görünen bir baro başkanıydı.Kanımca hak ettiğini aldı. Erdoğan tarafından yakın zamanda bir yerlere atanırsa hiiiiiç şaşırmam." ifadelerini kullandı.Portakal, "Metin Feyzioğlu’nun @barolar