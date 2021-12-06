ABD istihbaratının 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı' sızdı!

Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalar ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bölgede yükselen tansiyon sürüyor.



Ukrayna sınırları çevresinde askeri hareketliliğini artıran Moskova, Kiev'in NATO'ya dahil edilmeyeceğine dair Batı'dan garanti istiyor. Rusya ayrıca NATO birliklerinin Ukrayna içinde ve çevresinde belli askeri aktvitilerden kaçınmasını bekliyor.



Gelecek hafta Rus ve ABD'li liderler arasında yapılacak çevrimiçi görüşme öncesi Moskova'nın saldırı planına dair ABD istihbaratının hazırladığı rapor basına sızdırıldı.



İsminin açıklanmasını istemeyen ABD yönetiminden bir kaynak, gelecek yılın başları olarak planlanan Rus saldırısının bahar aylarında Ukrayna sınırında yapılan tatbikatta kullanılanın iki katı askeri personel içerdiğini söyledi. Aynı kaynak, "Plan, tahmini 175 bin kişilik askeri güç ile 100 tabur taktik grubunun kapsamlı hareketi ve zırhlı, topçu birliklerle beraber geniş bir mühimmatı kapsıyor" dedi.



Gizliliği kalkan ABD istihbarat raporlarında bulunan uydu fotoğrafları, Rus güçlerinin dört farklı bölgede yoğunlaştığını gösteriyor. Belgelere göre yeni gelen tank ve topçularla birlikte, 50 savaş alanı taktik grubu bölgeye yerleştirilmiş durumda.



Ukrayna, sınırlarında toplanan Rus askeri personel sayısının 94 bin olduğunu açıkladı. ABD'li yetkili ise analizlerinin Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri hareketliliğini gösteren uydu görüntülerine dayandığını söyledi.