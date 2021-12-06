Samanyolu Haber /Dünya / ABD istihbaratının 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı' sızdı! /06 Aralık 2021 10:40

ABD istihbaratının 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı' sızdı!

Rusya'nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına dair ABD tarafından hazırlanan istihbarat raporu ortaya çıktı. Washington Post gazetesinde yayımlanan rapora göre, Rusya, gelecek yılın başlarında birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı planlıyor.

SHABER3.COM

Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalar ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bölgede yükselen tansiyon sürüyor.

Ukrayna sınırları çevresinde askeri hareketliliğini artıran Moskova, Kiev'in NATO'ya dahil edilmeyeceğine dair Batı'dan garanti istiyor. Rusya ayrıca NATO birliklerinin Ukrayna içinde ve çevresinde belli askeri aktvitilerden kaçınmasını bekliyor.

Gelecek hafta Rus ve ABD'li liderler arasında yapılacak çevrimiçi görüşme öncesi Moskova'nın saldırı planına dair ABD istihbaratının hazırladığı rapor basına sızdırıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD yönetiminden bir kaynak, gelecek yılın başları olarak planlanan Rus saldırısının bahar aylarında Ukrayna sınırında yapılan tatbikatta kullanılanın iki katı askeri personel içerdiğini söyledi. Aynı kaynak, "Plan, tahmini 175 bin kişilik askeri güç ile 100 tabur taktik grubunun kapsamlı hareketi ve zırhlı, topçu birliklerle beraber geniş bir mühimmatı kapsıyor" dedi.

Gizliliği kalkan ABD istihbarat raporlarında bulunan uydu fotoğrafları, Rus güçlerinin dört farklı bölgede yoğunlaştığını gösteriyor. Belgelere göre yeni gelen tank ve topçularla birlikte, 50 savaş alanı taktik grubu bölgeye yerleştirilmiş durumda.

Ukrayna, sınırlarında toplanan Rus askeri personel sayısının 94 bin olduğunu açıkladı. ABD'li yetkili ise analizlerinin Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri hareketliliğini gösteren uydu görüntülerine dayandığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD istihbaratının 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı'... Sonraki Haber >>

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:37