Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber programına 3 kez durdurma cezası /15 Nisan 2020 16:40

Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber programına 3 kez durdurma cezası

RTÜK Üst Kurulu tarafından yapılan son toplantıda Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber programına 3 kez yayın durdurma cezası verildi.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yaptığı toplantıda Türkiye'nin en çok izlenen haber programı FOX Ana Haber'e 3 kez yayın durdurma cezası verdi.
 
RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan son toplantıda, Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'deki 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde 'yayın ihlali' iddiaları gündeme geldi.

Portakal'ın CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasallaşmasının ve tüm devletlerin yoksullaştığına yönelik tespitleri 'ihlal' olarak değerlendirildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, yayın reklam gelirlerinin yüzde 3'ünün ceza bedeli olarak alınmasına ve 3 kez ana haber bülteni yayınının durdurulmasına karar verildi.

KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "Recep Tayyip Erdoğan hedef gösteriyor, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bu durumdan vazife çıkarıyor. Yayıncılık hayatımızın en ağır cezalarından birisiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin en çok izlenen haber programını üç kez durdurmak hukuki değil, siyasi bir karardır" dedi.
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