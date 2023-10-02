Fatura Emekliye çıktı: Zamlar unutuldu

Hükümet, açlık sınırının altında aylık vermeyi uygun gördüğü emeklileri aylardır oyalıyor.

Seçim öncesinde mart ayında 7500 TL’ye yükseltilen Hazine destekli en düşük emekli aylığı, aradan 6 ayı aşan süre geçmesine rağmen değiştirilmedi.

Kök maaşlar değiştirilmediği için yüzde 25’lik yarı yıl zammı, milyonlarca emeklinin eline geçen aylığı değiştirmedi.





Türk-İş, eylül ayında açlık sınırının 13 bin 334 TL’ye, yoksulluk sınırının da 43 bin 433 TL’ye yükseldiğini açıklamıştı.





Milyonlarca emekli, açlık sınırının yüzde 56’sı, yoksulluk sınırının yüzde 17’si oranında aylıkla geçinmeye çalışıyor.





En düşük emekli aylığının 7500 TL’ye yükseltildiği mart ayından ağustos ayına kadar geçen 5 aylık sürede TÜİK’in enflasyonu yüzde 27,13 olurken, İTO’nun eylül enflasyonu da hesaba katıldığında bu oran yüzde 34,08’e yükseldi.





ERDOĞAN, BAHÇELİ VE IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Hükümet cephesi, emeklilerin tepkisi karşısında zam için TBMM’nin açılacağı ekim ayına işaret etmişti.





Dün TBMM’nin açılış töreninde gazetecilerin emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin sorusına yanıt veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın tüm gerekenleri söylediğini kaydetti.





Başkan Erdoğan, “Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?” sorusuna, “İnşallah.” cevabını verdi.





Bakan Işıkhan, üç gün önce gazetecilerin “emeklilere ekim ayında bir müjde gelir mi” sorusuna, “çalışmalarımız devam ediyor” yanıtını vermiş, net tarih vermekten kaçınmıştı.





Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP’nin lideri Devlet Bahçeli de dün Meclis’in açılışında bir gazetecinin “emekli maaş artışına yönelik MHP’nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının” sorulması üzerine “Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir” diye konuştu.





SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ

Temmuzda TBMM’de kabul edilen yasayla tüm memur maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılarak en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilmişti.





Ancak tüm taleplere ve tepkilere rağmen memur emeklisine seyyanen zam verilmedi ve en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 TL seviyesinde bulunuyor.





SEÇİM SONRASI KEMER SIKILDI, EMEKLİ UNUTULDU

Seçim öncesinde faiz indirimleri ve ücret zamları yapan, kurdaki artışı frenleyen hükümet, seçim sonrasında ekonomi politikasında U-dönüşüne imza attı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in oturtulması sonrasında Merkez Bankası (TCMB) politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 30’a yükseltilirken, kredi kartında gecikme faizleri de yüzde 29’dan yüzde 72’ye fırlamıştı.





Seçim öncesinde 19 lira civarında olan dolar kuru seçim sonrasında kademeli olarak 27 liraya çekilirken, başta ÖTV ve KDV ile MTV olmak üzere birçok kalemde vergi zamlarına imza atılmıştı.





Seçim sonrasında enflasyon da hızla yükselirken ve İTO’ya göre enflasyon eylülde yüzde 73’ü aşarken, hükümet emekliye açlık seviyesinin yarısı kadar maaşı uygun gördü.