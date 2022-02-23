Samanyolu Haber /Gündem / Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı /23 Şubat 2022 23:42

Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Son dönemde paylaştığı mesajlar ve yaptığı açıklamalarla gündemdeki konulara dair fikirlerini beyan eden piyanist Fazıl Say, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusundaki fikrini açıkladı.

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Sanatçı Fazıl Say, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na ve partililere seslendi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyleyen Say, "Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.

"UMUTLAR TÜKENİRSE..."

Fazıl Say, mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" sözlerini kullandı.


'MANSUR YAVAŞ' YORUMUNA YANIT

Fazıl Say'a bir takipçisi ise "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır" cevabını verdi.


Takipçisinin bu yorumunu yanıtlayan Say, şu ifadeleri kullandı:

"Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu’nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır."

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