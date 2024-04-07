Samanyolu Haber /Gündem / FB'den flaş Süper Kupa kararı: Bu maç tarihe geçecek! /07 Nisan 2024 13:38

FB'den flaş Süper Kupa kararı: Bu maç tarihe geçecek!

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak Fenerbahçe'nin, maçtan çekilmesi bekleniyor. İsmail Kartal, takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alabilmesi için 3 günlük sağlık raporu aldı.

SHABER3.COM

Türk futbolunun iki dev çınarı, ezeli rakipler bugün Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda bugün saat 21.30'da, Süper Kupa için mücadele edecek.

Sarı kırmızılılar, maç için dün Şanlıurfa'ya giderken son hazırlıklarını da yaptı.

Sarı lacivertliler ise maça U19 takımıyla çıkma kararı aldığı için, A Takım dün UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında karşılaşacağı Olympiakos maçı için çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe U19 Takımı, bugün 16.30'da İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket edecek.

MAÇI YÖNETECEK HAKEMLER
Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

3 GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU ALDI
Yağız Sabuncuoğlu, İsmail Kartal'ın Süper Kupa'da takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alabilmesi için 3 günlük sağlık raporu aldığını belirtti.

Sabuncuoğlu ayrıca Fenerbahçe'nin bugün maça başlayacağını ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekileceğini aktardı.

Fenerbahçe yönetiminin son konuştuğu kararın bu yönde olduğu vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FB'den flaş Süper Kupa kararı: Bu maç tarihe geçecek! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:05