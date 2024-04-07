Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Bazı CHP'li belediye başkanlarının başkanlığı yargı kararıyla düşürülebilir /07 Nisan 2024 13:57

Kulis: Bazı CHP'li belediye başkanlarının başkanlığı yargı kararıyla düşürülebilir

AKP kulislerinde 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanı olan CHP'lilerin haklarındaki davalar nedeniyle sorun yaşayabileceğinin konuşulduğu iddia edildi.

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31 Mart seçimleri geride kalırken, AKP kulislerinde, seçilen CHP'li belediye başkanların haklarındaki davalar nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğinin konuşulduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, AKP kulislerine göre seçim sonrası bazı CHP’li belediye başkanları haklarındaki davalar nedeniyle sorun yaşayabilir. İsim verilmiyor ama CHP’den seçilen 4-5 belediye başkanı hakkında Yargıtay safhasına gelmiş davalar olduğu, söz konusu davalarda 1 yılın üstü cezaların onanması halinde bu kişilerin başkanlıklarının düşeceği kaydediliyor.
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