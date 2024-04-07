Samanyolu Haber /Gündem / Askerler damperli kamyon kasasında taşındılar, üstüne bir de disiplinlik oldular /07 Nisan 2024 14:18

Askerler damperli kamyon kasasında taşındılar, üstüne bir de disiplinlik oldular

Diyarbakır’ın Hani ilçesinden Lice’ye gönderilen bir grup asker, her tarafı açık bir kamyon kasasında taşındı. Askerlerden biri, hiçbir güvenlik tedbiri alınmayan kamyon kasasındaki yolculuğu anbean kayda aldı. Duruma isyan eden askerlerin çektiği görüntü, disipline sevk edilmelerine neden oldu.

SHABER3.COM

Aynı zamanda ‘CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’ da olan İzmir Milletvekili Murat Bakan çok konuşulan bir görüntüyü X (Twitter) hesabından paylaştı.

Görüntü, Diyarbakır’da beş rütbeli asker, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan kamyon kasasında kışlaya götürüldüğünü ortaya koyuyor. Yaşadıkları olayı video çekerek kayda alan askerler, duruma tepki gösteriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, görüntüyü “Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor” mesajı eşliğinde paylaştı.

‘HER YÖNÜ İLE BÜYÜK BİR REZİLLİK’
Murat Bakan, mesajının devamında ise olayın detayı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar. Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri. Ellerinde ne silah ne de mühimmat var.

?Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik.

Murat Ünalmış'tan Murat Kurum'a sert tepki
Bakan, mesajın devamında anılan olayı partisinin Milli Savunma Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakı Bağcıoğlu ile de paylaşacağını kaydetti.

JANDARMA, DAMPERLİ LKAMYONLA TAŞINDI
Bağcıoğlu ise Bakan’ın mesajını alıntılayarak “Benzer manzarayı depremden sonraki müdahale sürecinde Jandarmalarımızın damperli kamyonlarla taşınması sırasında da görmüştük.

TSK’dan tamamen koptuktan sonra, Jandarma’da Emniyet Kaza Önleme (EKÖ) kurallarının uygulanmasında da ciddi sıkıntılar görülüyor.

Bu bile 2 kurum arasında bağların tamamen koparılmasının olumsuz sonuçlarına örnek.

Bu işlem kurumun temelini oluşturan uzman çavuşları cezalandırma maksadı ile yapılıyorsa daha da vahim” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Askerler damperli kamyon kasasında taşındılar, üstüne... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:53