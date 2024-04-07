Askerler damperli kamyon kasasında taşındılar, üstüne bir de disiplinlik oldular

Aynı zamanda ‘CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’ da olan İzmir Milletvekili Murat Bakan çok konuşulan bir görüntüyü X (Twitter) hesabından paylaştı.







Görüntü, Diyarbakır’da beş rütbeli asker, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan kamyon kasasında kışlaya götürüldüğünü ortaya koyuyor. Yaşadıkları olayı video çekerek kayda alan askerler, duruma tepki gösteriyor.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, görüntüyü “Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor” mesajı eşliğinde paylaştı.





‘HER YÖNÜ İLE BÜYÜK BİR REZİLLİK’



Murat Bakan, mesajının devamında ise olayın detayı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar. Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri. Ellerinde ne silah ne de mühimmat var.





?Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik.





Murat Ünalmış'tan Murat Kurum'a sert tepki



Bakan, mesajın devamında anılan olayı partisinin Milli Savunma Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakı Bağcıoğlu ile de paylaşacağını kaydetti.





JANDARMA, DAMPERLİ LKAMYONLA TAŞINDI



Bağcıoğlu ise Bakan’ın mesajını alıntılayarak “Benzer manzarayı depremden sonraki müdahale sürecinde Jandarmalarımızın damperli kamyonlarla taşınması sırasında da görmüştük.





TSK’dan tamamen koptuktan sonra, Jandarma’da Emniyet Kaza Önleme (EKÖ) kurallarının uygulanmasında da ciddi sıkıntılar görülüyor.





Bu bile 2 kurum arasında bağların tamamen koparılmasının olumsuz sonuçlarına örnek.





Bu işlem kurumun temelini oluşturan uzman çavuşları cezalandırma maksadı ile yapılıyorsa daha da vahim” ifadelerini kullandı.



