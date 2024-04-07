Osman Nuri Topbaş'ın İsrail'le ticaret yorumu sosyal medyada gündem oldu





Tartışmalar devam ederken, zaman zaman AKP çevreleriyle yakınlığı gündeme gelen Osman Nuri Topbaş dikkat çeken bir yorumda bulundu. Topbaş'ın yorumundaki 'zalim' vurgusu dikkatleri çekti. Topbaş'ın sosyal medyada geniş yankı uyandıran yorumu şu şekilde:





"Zalim İsrail ve onları destekleyenlerin mallarını boykot, devam eden hususunda bir misal nakletmek istiyorum. Şafi fakihlerinden İbn-i Abdüsselam, İslam dünyasına savaş açmış haçlılara silah ve silah yapımında kullanılan malzemenin satışının haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olduğunu, birer fetva yayınlamıştır. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbn-i Abdüsselam'a gelerek "Haçlılar bana elbise diktirmek için geliyorlar. Ben Haçlılara elbise dikersem bu zulme ortak oluyor muyum" dedi. İbn-i Abdüsselam günümüze ışık tutan şu muhteşem cevabı verdi. "Hayır sen zulümlere ortak olmazsın. Sana iğne iplik satan zulümlere ortak olur. Sen ise zalimlerin ta kendisi olursun."

Türkiye aylardır Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve beraberinde Türkiye'nin AKP iktidarında devam eden İsrail ile ticaretini tartışıyor. Son olarak İsrail ile ticareti İstanbul'da protesto eden bir grup polisin şiddeti eşliğinde gözaltına alınmıştı.