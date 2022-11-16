FBI, TikTok'a karşı: Ulusal güvenlik endeşimiz var

FBI Direktörü Christopher Wray, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesinin küresel tehditler oturumunda, Çinli sosyal medya platformu TikTok ve platformun geliştiricisi ByteDance'ın veri çalma konusunda büyük "endişeye" neden olduğunu belirtti.







Çin'in milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etmek için TikTok gibi platformları kullanabileceğini söyleyen Wray, "Çin'in yaygın bilgisayar korsanlığı programı dünyanın en büyüğü ve Amerikalının kişisel ve ticari verilerini diğer tüm devletlerin toplamından daha fazla çaldılar." dedi.





Wray, FBI'ın TikTok'a ilişkin "ulusal güvenlik endişeleri" olduğuna işaret ederek, "Çin hükümetinin, TikTok'u milyonlarca kullanıcının verilerini toplamak, nüfuz operasyonları için öneri algoritması oluşturmak veya milyonlarca cihazdaki yazılımı kontrol etmek için kullanma olasılığı bulunuyor.” ifadelerini kullandı.





TikTok'un eylemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi toplanarak tartışmaya açılması gerektiğine işaret eden Wray, "Gerçekte ne olduğuna ve ne yapıldığına dair birtakım endişeler var. Biz de radarımızda olan bu konuyla ilgili endişelerinizi paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.





TikTok'un ABD'deki "operasyonları" konusunda FBI dışında başka kurum ve yetkililerin de endişelerini dile getirdiği biliniyor.





Bazı hükümet yetkilileri ve Kongre üyeleri, TikTok'un Amerikalı kullanıcı verilerini Pekin yönetiminden koruyacağından şüphe duyduklarını söylemişti.







TikTok tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik endişelerini karşılamaya çalıştıkları kaydedildi.