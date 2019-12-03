FBI'dan FaceApp'teki yüzünüz için 'casusluk faaliyetleri' uyarısı

FBI Müdür Yardımcısı Jill Tyson, senatör Charles Schumer'in kendisine sorduğu soru üzerine pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Rusya yapımı fotoğraf yaşlandırma uygulaması FaceApp da dahil olmak üzere Rusya'da üretilen akıllı telefon uygulamalarının 'potansiyel karşı-casusluk tehdidi oluşturduğunu' söyledi.







Tyson, "FBI, FaceApp gibi Rusya'da oluşturulan bütün mobil yazılımları veri toplama, gizlilik ve kullanım koşulları ve Rusya hükümetinin verilere ulaşımını sağlayan yasal mekanizmalar açısından potansiyel olarak karşı casusluk tehdidi kapsamında değerlendirmektedir" ifadelerini kullandı.





Senatör Schumer, Temmuz ayında FBI'a yönelik hazırladığı soru önergesinde milyonlarca ABD'li tarafından da kullanılan FaceApp'e yüklenen bilgilerin Rusya hükümetine veya hükümete bağlı kurumlara teslim edilip edilmediğinin araştırılmasını istemişti. Schumer ayrıca, FBI tarafından verilecek cevabın 'aile ve arkadaşlarla paylaşılacak bir uyarı' niteliğinde olacağını belirtmişti.





Rus Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp kurucusu Yaroslav Goncharov da, program verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığını söylemişti