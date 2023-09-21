Samanyolu Haber /Gündem / FDA, Alzheimer için yeni ilaca onay verdi /21 Eylül 2023 10:22

FDA, Alzheimer için yeni ilaca onay verdi

Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek ve hastalığın tedavisi için yaşanan son gelişmeleri aktarmak için dün İstanbul’da bir toplantı düzenledi.

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Toplantıda, Amerikan Sağlık ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Alzheimer hastalığının tedavisi için yeni bir ilaca onay verdiği açıklandı.

Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, ilacın Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldığını söyledi. Ancak firma bazında görüşmelerin yapılmaması sebebiyle henüz Türkiye’de bu ilaç yok. İlacın maliyeti ise yıllık 25 bin dolar civarında. Bazı hastalar ilaca sadece bireysel olarak ulaşabiliyor.

Dr. Bilgiç, Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası olduğunu belirtti.
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