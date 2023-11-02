Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed açıklaması sonrası Bitcoin'de sonrası sert yükseliş /02 Kasım 2023 09:40

Fed açıklaması sonrası Bitcoin'de sonrası sert yükseliş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünün sonuna geldiği yönünde artan beklentilerle birlikte Bitcoin'in değeri 17 ayın zirvesini gördü.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü açıklamaları sonrasında hisse senedi piyasaları ve altın ile birlikte kripto paralarda da değer artışı görüldü.

Lider kripto para Bitcoin, Fed kararı sonrasında 35 bin 902 dolara kadar yükselerek 17 ayın zirvesini gördü.

Fed dün faizi 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,5’te sabit bırakırken, Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasada “güvercin” olarak algılandı ve fiyatlamalarda ek faiz artışı olasılığı geriledi.

YILBAŞINA GÖRE DEĞERİ İKİYE KATLANDI

Yıla 17 bin doların altında giren Bitcoin, geride kalan sürede değerini katladı. Bu gelişmede, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock iştiraki iShares Bitcoin Trust’un spot Bitcoin ETF çıkarması için haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuru yapması ve Sec’in onay verebileceğine dair beklentiler etkili oldu.

SEC'e yapılan başvuruya göre, ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase, fonların emanet edileceği şirket olacak. ETF onay alırsa Nasdaq'da işlem görecek.

CoinGecko verilerine göre tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 360 milyar dolara kadar yükseldi. 2021 yılında bu rakam 3 trilyon doları görmüştü.
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