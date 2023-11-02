Son anket: Bütün Partiler oy kaybediyor, kararsızlar büyüyor...

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anket, mevcut partilerin mayıs ayındaki milletvekili seçimine göre büyük oy kaybına uğradığını ortaya koydu. 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çalışmada kararsızlar ve protesto/oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 32 olarak belirlendi.
Fehmi Koru'nun bugünkü köşesinden aktardığı ankete göre, partilerin oy oranları şöyle:
AK Parti: Yüzde 23,2
CHP: Yüzde 15,2
HDP/Yeşil Sol Parti: Yüzde 5,9
İYİ Parti: Yüzde 5,7
MHP: Yüzde 4,7
Zafer Partisi: Yüzde 1,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Diğer Partiler: Yüzde 3,4
Kararsızım: Yüzde 20,3
Protesto Oy: Yüzde 11,8
Cevap Yok: Yüzde 7,1