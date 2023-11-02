Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: Bütün Partiler oy kaybediyor, kararsızlar büyüyor... /02 Kasım 2023 11:29

Son anket: Bütün Partiler oy kaybediyor, kararsızlar büyüyor...

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anket, mevcut partilerin mayıs ayındaki milletvekili seçimine göre büyük oy kaybına uğradığını ortaya koydu. Ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve protesto/oy vermeyeceklerin oranı yüzde 32 olarak ölçüldü.

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Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anket, mevcut partilerin mayıs ayındaki milletvekili seçimine göre büyük oy kaybına uğradığını ortaya koydu. 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çalışmada kararsızlar ve protesto/oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 32 olarak belirlendi.

Fehmi Koru'nun bugünkü köşesinden aktardığı ankete göre, partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 23,2

CHP: Yüzde 15,2

HDP/Yeşil Sol Parti: Yüzde 5,9

İYİ Parti: Yüzde 5,7

MHP: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Diğer Partiler: Yüzde 3,4

Kararsızım: Yüzde 20,3

Protesto Oy: Yüzde 11,8

Cevap Yok: Yüzde 7,1

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