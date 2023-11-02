Son anket: Bütün Partiler oy kaybediyor, kararsızlar büyüyor...

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anket, mevcut partilerin mayıs ayındaki milletvekili seçimine göre büyük oy kaybına uğradığını ortaya koydu. 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çalışmada kararsızlar ve protesto/oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 32 olarak belirlendi.

