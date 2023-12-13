ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Fed, üst üste üçüncü toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.



Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.



Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 15 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 22 yılın zirvesinde bulunuyor.



ABD'de yıllık tüketici enflasyonu enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3’e gerilemişti ancak kasımda yüzde 3,1 oldu. Çekirdek enflasyon da kasımda yüzde 4 olarak açıklanmıştı.