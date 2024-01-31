ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Karar, oybirliğiyle alındı.



Fed, üst üste dördüncü toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.



Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.



Fed'in sonraki faiz kararları, 20 Mart ve 1 Mayıs tarihlerinde açıklanacak.



Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 16 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.



ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3’e gerilemişti ancak aralıkta yüzde 3,4 oldu. Çekirdek enflasyon da aralıkta yüzde 3,9 olarak açıklanmıştı.



FED'DEN AÇIKLAMA



Açıklamaya göre Fed üyeleri, "enflasyonun sürdülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine daha fazla güven duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor".



İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada "Faizlerde yapılacak herhangi bir ayarlama gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak" denildi.



Açıklamada ayrıca, enflasyon geçen yıl azaldığı ancak yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.



ABD'de swap piyasasında 2024'te Fed'in 140 baz puanlık faiz indirimi yapması fiyatlanıyor.



Karar sonrasında piyasa fiyatlamalarında 20 Mart'ta faiz indirimi olasılığının yüzde 55'ten yüzde 45'e gerilediği görüldü. Fed'in 1 Mayıs'ta faiz indirimlerine başlaması yüzde 90 olasılıkla fiyatlanıyor.

ALTIN VE BORSADA İLK TEPKİ



Karar sonrası ons altın fiyatları dalgalandı. 22.43 itibarıyla ons altın 2048 dolar ve gram altın 1998 TL seviyesinde bulunuyor.



Karar sonrası ABD borsalarında hisse senedi endeksleri negatif seyrediyor.



Karar sonrasında ABD Hazine tahvili faizlerinde düşüş görüldü. POWELL'DAN MESAJLAR



Karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçti. Powell'ın açıklamasından satır başları şöyle:



* Ekonomi iyi bir ilerleme gösterdi, enflasyon aşağı geldi. Enflasyonun izleyeceği patika belirsiz, ancak biz enflasyonu yüzde 2'ye döndürmeye tamamen bağlıyız.



* Geçtiğimiz 2 yılda para politikası ciddi şekilde sıkılaştı, politika faiz oranı sınırlayıcı bölgeye geldi.



* Hedefleri başarmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye geliyor.



* İşgücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor, istihdam artışları hala güçlü. İşgücü talebi hala arzı aşıyor.



* Enflasyon son dönemde kayda değer şekilde aşağı geldi, ancak hala hedefin üzerinde.



* Enflasyonun, hedefimize dönmekte olduğuna dair devam eden kanıt görmeye ihtiyacımız var.



* Enflasyonun hedeflerimize yönelik yarattığı risklere karşı oldukça dikkatliyiz.



* Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişirse faizleri bu yıl düşürebiliriz.

