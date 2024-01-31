Samanyolu Haber /Ekonomi / Araç sahipleri dikkat: Benzine bu gece yarısı zam geliyor /31 Ocak 2024 21:12

Araç sahipleri dikkat: Benzine bu gece yarısı zam geliyor

1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş zam bekleniyor.

SHABER3.COM

Benzine 1 Şubat 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geliyor.

NTV'de yer alan habere göre 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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