'6 Şubat depremi araştırılsın' önergesini AKP ve MHP reddetti

Saadet Grubu’nun 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketine ilişkin Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öne alınarak TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, şunları söyledi:



* Bugün depremin yıldönümündeyiz. Aslında depremin merkez üssü olarak en ağır kayıpları vermiş bir il olarak Hatay’a büyük müjdeler verilsin. Hatay, milli iradesinin gaspıyla değil, teslim edilecek olan konutlarla, yakınını kaybetmiş vatandaşlara yapılacak yardımlarla gündeme gelsin. Ne var ki bugün malum olduğu üzere bugün seçilmiş bir milletvekilinin azliyle bir şekilde gündeme geldi.



"SEÇİM KAMPANYASI ARACI OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR"



* İktidar mensubu arkadaşlar 6 Şubat depremindeki yaranın acısını anlamış değiller. Bunu da adeta törene çevirecek bir etkinlik, bir seçim kampanyası aracı olarak düşünüyorlar. Bu tören, sevinç değil olsa olsa matem günü olarak görülmeli. Ama arkadaşların hiçbir şekilde gündeminde olmadığı gayet açık.



* Deprem dönemindeki hadiseleri hepimiz biliyoruz. 1 milyon konut yapılacağı söylendi. Bir sürü başvuru alındı. Heyhat seçim yaklaştığı için alelacele belli araziler çevrildi. Kepçeler getirildi. İş yapıyor görüntüsüyle algı yapılıyor. Arkadaşlar depremzedenin ahı tutar. Bu asla istismar konusu yapılmamalıdır.



"BU KARARI VERENLER DE TARİHTE LANETLE ANILACAKTIR"



CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise şöyle konuştu:



* Biraz hukuk bilgisi olan herkes bilir ki Anayasa’nın 153. maddesi kesinlikle yoruma açık bir konu bırakmamıştır. Bir mahkemenin AYM kararına karşı direnmesi, bir darbedir. Hukuk devletinde asla karşılık bulan bir eylem değildir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin üyeleriyle 1980 darbesini yapan üyeler arasında hiçbir fark yoktur… Hatay halkının belli bir iradesi oluşmuştur ve o iradesine herkes saygı duymalıydı. Dünkü yaşanan o kara leke malesef tarihin tozlu sayfalarında yer alacaktır. Geçmişte birçok siyasi davada yine benzer hakimler çeşitli gerekçeler uydurmuşlardır. Ama biz bugün o haksız yere idam edilenleri saygıyla anıyoruz ama o kararı veren hakimleri de lanetle anıyoruz. Bu kararı verenler de tarihte lanetle anılacaktır.



"SEÇİMDEN ÖNCE TESLİM GÜNÜ MÜJDELENİYOR"



İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu da şöyle konuştu:



* Bugün burada depremzedelerimiz için öngörülen 298 konteyner alanının yarısının bile tamamlanamadığı ve ancak bu hızla 4 yılda tamamlanabileceğinin anlaşıldığı hesapsızlığı da konuşuyoruz. Kalıcı konutları bir yılda teslim sözüne rağmen 100 binlerce kişinin çadırlarda hayatta kalma savaşı vermesine yol açan, çadırkentleri çamura batacağı aşikar tarlalara, nehir kenarlarına kuran plansızlığı, en temel ihtiyaçların karşılanmasında sergilenen ihmali konuşuyor değiliz sadece. Aslında ihlal bugünkü temel meselemiz.



* Bu tartışma bazen öyle yapılıyor ki sanki ayak altında olmasını istemediğimiz bir eşyanın bir yerden bir yere taşınması sanki konuştuğumuz şey. Halbuki eşya değil insan. Bu yüzden de konut sorunun çözülemediği her gün, iklime bağlı olarak üşüyen donan, yanan insan. Bu temel detay atlandığı için herhalde kimse korkmuyor yaşattıklarının sonuçlarından. Barınma gibi temel hak ve ihtiyaç ancak oy zemininde dert ediliyor bizim ülkemizde. Seçimden önce teslim günü müjdeleniyor.”



"SADECE CAN ATALAY’IN DEĞİL, HATAYLI DEPREMZEDELERİN DE HAKKI GASP EDİLDİ



DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, “Bundan bir yıl önce göçük altında kalan, yakınlarını kaybeden 100 binlerce Hataylı depremzede Can Atalay’a oy verdi; vekil yaptı. ‘Bizim irademizdir’ dedi. Dün sadece Can Atalay’ın değil, Hataylı depremzedelerin de hakkı gasp edildi. İnsanların hayatlarını çaldınız; yetmedi, iradesini, seçme ve seçilme hakkını çaldınız” diye konuştu.