Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Microsoft CEO'su Satya Nadella, siber saldırıların dünya düzeninin çökmesinde gerçek bir risk olduğunu söyledi.



Salı günü NBC Nightly News'e verdiği röportajda Microsoft CEO'su, ABD, Rusya ve Çin'i kötü niyetli devletlerden gelen siber saldırılara karşı birleşmeye ve kendilerini korumaya çağırdı.



Nadella, üç gücün bir anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi, ve ulusların siber bir "Cenevre Sözleşmesi" oluşturmaması halinde karşılaşabileceği tehlikelere dikkat çekti: "Eğer bu, devletlerin birbirlerine, özellikle de sivil hedeflere saldırmalarıyla ilgiliyse, o zaman çok yeni bir dünya düzenindeyiz demektir. Ve bu, dünya düzeninin bir çöküşüdür."



Cenevre Sözleşmeleri 1949'da hazırlandı ve savaşta sivillere ve askerlere nasıl davranılması gerektiğini belirledi. Ve Birleşmiş Milletler'e göre 196 devlet tarafından imzalanan, dünya çapında tanınan yasal standartlar oldu.



Microsoft uzun yıllardır siber Cenevre Sözleşmesi çağrısında bulunuyor. 2017'de şirket, "Dünyanın, halkı siber tehditlerden korumak için yeni uluslararası kurallara ihtiyacı var. Kısacası dünyanın bir Dijital Cenevre Sözleşmesine ihtiyacı var" diyerek yeni bir anlaşmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştı.



Nadella'nın yorumları, Microsoft'un bu ay Rusya'daki bilgisayar korsanlarının sistemlerini ihlal ettiğini ve kurumsal e-posta hesaplarının çok küçük bir yüzdesine erişim elde ettiğini söylemesinin ardından geldi. Siber güvenlik ve hukuk gibi departmanlardaki çalışanların yanı sıra üst düzey yönetici ekibinden bazı isimlerin hesapları korsanlar tarafından ihlal edilmişti.



Microsoft, bir blog yazısında, Rus bilgisayar korsanı grubu Midnight Blizzard'ın, hedeflediği bazı e-postaları ve belgeleri elde edebildiğini söylemişti.