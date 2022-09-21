Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Enflasyon rakamları dünya genelinde yüksek seyretmeye devam ederken, ülkelerden birbiri ardında 'faiz artırma' kararları gelmeye devam ediyor.Dünya piyasalarının vereceği karar için gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) yönetiminden de yeni bir faiz artırma kararı geldiği belirtildi.Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), faiz oranını 75 baz puan artırdı. Fed böylelikle politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırmış oldu.Karar metninde önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki değerlendirme yeniden kullanıldı.Genel beklenti de Fed'in politika faizini bir kez daha 75 baz puan artırması yönündeydi.ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede ağustosta enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemiş ve aylık olarak yüzde 0,1 artmıştı.