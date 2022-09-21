Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı /21 Eylül 2022 21:52

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen enflasyon rakamlarını dizginlemek adına Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) yönetiminden yeni bir faiz artırma kararı geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Enflasyon rakamları dünya genelinde yüksek seyretmeye devam ederken, ülkelerden birbiri ardında 'faiz artırma' kararları gelmeye devam ediyor.

Dünya piyasalarının vereceği karar için gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) yönetiminden de yeni bir faiz artırma kararı geldiği belirtildi.
Evrensel'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), faiz oranını 75 baz puan artırdı. Fed böylelikle politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırmış oldu.

Karar metninde önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki değerlendirme yeniden kullanıldı.

Genel beklenti de Fed'in politika faizini bir kez daha 75 baz puan artırması yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede ağustosta enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemiş ve aylık olarak yüzde 0,1 artmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:42