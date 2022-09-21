“LAÇIN'IN KURTULUŞU HER ZAMAN TARİHTE KALACAK”





"ERMENİSTAN BARIŞ İSTEMİYOR, HALA İNTİKAMCI FİKİRLERLE YAŞIYOR”





Ermenistan ile geçtiğimiz yıl yaşanan İkinci Karabağ Savaşı'ndan büyük bir zaferle ayrılan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret ettiği belirtildi.Aliyev burada yaptığı konuşmada İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'a savaş tarihinde eşi az görilebilecek şekilde barış teklif ettiklerini ancak Ermenilerin barış istemediğini, intikamcı fikirlerle yaşadığını gördüklerini ifade etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Ağustos'ta Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev’in Laçın ilini ziyaret ederek Laçın Uluslararası Havalimanı'na gidecek olan 2 bin 400 metre uzunluğundaki tünelin yapımını incelediği ve Laçın şehrinin merkezine Azerbaycan bayrağını göndere çektiği belirtildi.Aliyev, “Biz Laçın şehrini geri aldık. Bu tarihi bir olaydır. Laçın'ın kurtuluşu her zaman tarihte kalacaktır. Bugün Laçın şehrinde, şehrin merkezinde, Azerbaycan bayrağını kaldırdım. Bu bayrak sonsuza kadar burada dalgalanacak” dedi.İkinci Karabağ Savaşı’nın Ermenistan’ın tam mağlubiyetiyle sonuçlandığını belirten Aliyev, “İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermeni ordusunun tamamen darmadağın edilmesiyle sonuçlandı ve muzaffer Azerbaycan ordusu kendi topraklarını işgalden kurtardı. Nihayet bunun onlara ders olacağını düşündük. Çünkü Ermeni ordusu tamamen yok edilmiştir. Savaş sırasında 10 bin firarisi olan bir ülke, ne fiziki ne de manevi olarak savaş gücüne sahip değil. Savaştan hemen sonra onlara barış teklif ettik. Bu, dünya harp tarihinde belki de ender olaylardan biridir. Topraklarımız 30 yıl işgal altında kalsın, insanlarımız acı içinde yaşasın, tarihi ve dini anıtlarımız tahrip edilsin, şehirlerimiz yıkılsın, bir milyondan fazla mayın döşensin ancak bunlara rağmen biz barış teklif ettik. Ancak hala Ermenistan'ın barış istemediğini, intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz. Sınırların belirlenmesi sürecini başlatmayı teklif ettik. Yaklaşık bir yıllık bir süre boyunca bunu uzattılar. Şimdi ise bu süreç başlamış olsa da, tamamen formalite niteliği taşıyor, herhangi bir müzakere yok, haritalarla ilgili bir müzakere yok. Biz bütün haritaları hazırladık. Hem 20. yüzyıl haritaları hem de önceki dönemin haritalarını. Sınırların belirlenmesine yönelik çalışmalar bu haritalara göre yapılmalıdır" dedi.