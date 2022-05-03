Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı





HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, felçli öğretmen Şerife Sulukan’ın Edirne’de tutuklandığını duyurdu. Gergerlioğlu paylaşımında, “Bu kişi cezaevine atılır mı, el insaf? Eşi de Cezaevinde KHK ihraç fizik öğretmeni Şerife Sulukan gözaltında, tutuklanabilir! %89 engelli! Banyo dahil kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor. Üstelik kalbinden ve omzundan ameliyat olması gerekiyor.” dedi.





Cezası onaylanınca Bold’a özel röportaj veren KHK’lı öğretmen Şerife Sulukan’ın yaşadıkları, bilinen KHK’lı öğretmen hikayeleri arasında en tuhafı. Şerife Sulukan Mardin’de ilkokul öğretmeni olarak görev yaparken 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan ikinci Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alındı. İki ay sonra göreve iade edildi. Ancak bu kez kendisi çalışmak istemedi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, valiliğe “Beni ihraç edin” diye dilekçe verdiği halde ihraç etmediler. Sulukan’ın ısrarla görevine dönmesini istediler.





“DEVLET BANA TUZAK MI KURDU?”

Bir yandan bunlar olurken diğer yanda göreve iade ettikleri öğretmene 6 yıl 3 ay ceza verildi. Gerekçe, çocuklarını kapatılan koleje göndermesi, MEB’e atanmadan önce kapatılan bir kolejde sigortasının bulunması için ve eşinin numarasında çıkan Bylock. Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında ceza verilen fizik öğretmeni Şerife Sulukan’ın cezası geçen ay Yargıtay tarafından onaylandı.





Sulukan haklı olarak, “Ben çocuklarımı o koleje devlet teşvikiyle gönderdim. İki çocuğumun da kolej parasının yüzde 60’ını devlet ödedi. Ben 28 Şubat mağduruyum. Devlet beni önce okulunda okutmadı. Sonra o kolejleri açtı, bana çalışma izni ve onayı verdi. Çocuklarımı koleje göndermem için teşvik verdi. O zaman devlet bana tuzak mı kurdu?” diye soruyor.







